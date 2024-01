Difendere Lucca dà il via al tesseramento 2024 “Al gazebo e in sede“ Il movimento politico Difendere Lucca ha avviato il tesseramento per il 2024 con un gazebo in piazza Scalpellini. L'iniziativa ha visto la partecipazione di consiglieri comunali e assessori del movimento. Il tesseramento proseguirà presso la sede di Sant'Anna, via Pisana 25, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30.