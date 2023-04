“Dietro il quadro“ di Dario Barsotti Mostra fino al 20 aprile

Mostra personale di pittura di Dario Barsotti, in arte Lustro, dedicata alla città di Lucca e ai suoi mille volti, fino al 20 aprile nella chiesa di San Benedetto in Gottella, sede della Confraternita dei Legnaioli. Lustro invita i visitatori ad andare “dietro” il quadro, luogo simbolico ma anche reale della rappresentazione artistica, non fermandosi alla classica osservazione dal “davanti” e superando la comprensione (e immedesimazione) dello stare “dentro” il dipinto. La mostra delle opere dell’artista Dario Barsotti è visitabile fino a giovedì 20 tutti i giorni con orario 1019.