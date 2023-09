Diego Lemmi Moreno, Cittadinanza Affettiva del Parco Appennino Tosco-Emiliano

Diego Lemmi Moreno (all’anagrafe Diego Osvaldo Lemmi), noto cantante, compositore e chitarrista argentino con radici paterne a Sassorosso, in Comune di Villa Collemandina, ha ricevuto Cittadinanza affettiva del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano nella cornice del Chiostro romanico di Villa Collemandina, nell’ambito della terza edizione del Festival Piazzolla, dove è stato protagonista di una serata di musica e parole, un recital per voci e chitarra "Tu chiamale se vuoi… emozioni", un racconto tra parole e musica, moderato da Matteo Marcalli, con protagonista assoluto Diego Lemmi Moreno.

Proprio per onorare questa sua capacità di legare le due culture che l’artista è stato insignito della cittadinanza affettiva "Parco Appennino nel Mondo", un attestato di riconoscimento conferito d’intesa tra il presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano Fausto Giovannelli ed il sindaco del comune di Villa Collemandina Francesco Pioli.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, ha rappresentato la perfetta conclusione della III edizione estiva del Festival Piazzolla "Soy…! la raiz", in collaborazione con il progetto "Parco Appennino nel Mondo" del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano gestito dall’Unione Comuni Garfagnana. Diego Lemmi Moreno rappresenta la perfetta fusione tra la cultura sudamericana e quella italiana: nato a Mar del Plata in Argentina da padre originario di Sassorosso e la mamma di Trani, ha portato dal Sud America in Italia un linguaggio musicale originale e coinvolgente che oggi lo contraddistingue.

Nel suo ricco bagaglio musicale risalta particolarmente la nuova lettura che ha voluto dare al classico tango argentino, rivisitandolo in chiave partenopea con la "Il progetto Parco nel Mondo- spiega il presidente Fausto Giovannelli- ha tra gli obiettivi principali la creazione e animazione di una fitta rete di contatti tra gli abitanti dell’Appennino, gli emigrati e i loro discendenti nel mondo.

La consegna di simboliche cittadinanze affettive è prevista ogni anno a chi, seppur lontano dai nostri territori, è riuscito a mantenere saldo il legame con i luoghi di origine, diventando portavoce delle bellezze dell’Appennino nella loro terra, riconoscendole parte della loro identità".

Nella città di Mar del Plata, Diego Lemmi è stato nominato "Ambasciatore turistico" e "personaggio di spicco" che si è distinto per il suo percorso artistico italo-argentino.

Dino Magistrelli