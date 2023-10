Dialogo tra l’artista. Stefano Arienti e Luigi Ficacci

2Riparte lunedì 23 alle 10.30 “Nel paesaggio dell’arte. Il paesaggio come ispirazione artistica“, il ciclo di incontri riservato alle scuole secondarie a cura di Sentiment of Beauty odv. All’incontro sarà presente anche l’assessore all’Istruzione Simona Testaferrata e si terrà in San Micheletto. Il primo incontro – un dialogo tra l’artista Stefano Arienti (nella foto) e lo storico dell’arte Luigi Ficacci – sarà introdotto dalla presidente di Sentiment of Beauty odv Eva Perini.