Diabetica salvata dai carabinieri dopo l’appello urgente della Asl

Lucca, 26 ottobre 2024 – Salvata da gravi problematiche di salute grazie alla prontezza dei carabinieri. Alcuni giorni fa, nel pomeriggio, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Borgo Giannotti sono stati infatti protagonisti di un’operazione di soccorso, che ha consentito di evitare gravissime conseguenze per la salute di una cittadina romena, diabetica e con problemi di deambulazione, che vive a Lucca da sola e non può contare sul sostegno di familiari.

Intorno alle ore 16, il Centro Analisi dell’Ospedale “Campo di Marte” ha chiesto l’intervento urgente dell’Arma dei Carabinieri. Una volta ottenuti i risultati dei prelievi effettuati nella mattinata sulla donna, che indicavano un grave disequilibrio complessivo dei valori, non erano riusciti in alcun modo a contattarla per informarla della necessità di doversi recare immediatamente presso un presidio sanitario per essere sottoposta a trattamenti specifici. In particolare era stato rilevato un livello glicemico tale da poter indurre lo stato di coma, se non addirittura la morte.

I militari, quindi, si sono attivati prontamente e nel giro di pochi minuti hanno rintracciato la signora mentre stava rientrando a casa. Le hanno spiegato il motivo della loro presenza, cercando nel contempo di rassicurarla. Stante la gravità della situazione, ribadita telefonicamente ai Carabinieri intervenuti direttamente dalla dottoressa che aveva attivato la procedura di soccorso, i Militari dell’Arma, senza indugiare, l’hanno accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Luca di Lucca, dove è stata immediatamente soccorsa, scongiurando ogni pericolo.