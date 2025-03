“Di uomini e altri animali”, venerdì l’incontro con Federico Bertolucci

Il Comune di Lucca, nell’ambito del progetto europeo In-Habit, annuncia l’evento “Di uomini e altri animali - Incontro con Federico Bertolucci”, che si terrà venerdì, a partire dalle 15.30, nei locali della Casermetta Santa Croce.

L’evento, ad ingresso gratuito, rappresenta un’occasione unica per incontrare Federico Bertolucci, star del fumetto italiano e autore della celebre serie Love, interamente dedicata agli animali, nonché vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui il prestigioso Gran Guinigi a Lucca Comics & Games e la medaglia d’oro per la miglior Graphic Novel agli Independent Publisher Book Award 2016 di Chicago.

Oltre a celebrare il talento artistico di Bertolucci e il suo impegno nella narrazione visiva del mondo animale, l’incontro sarà anche un momento di riflessione sul tema della convivenza tra uomo e animale, uno degli elementi centrali del progetto IN-HABIT. Durante l’evento verrà infatti presentata la “Carta dei servizi Humanimal della città di Lucca”, un documento innovativo che raccoglie proposte e linee guida per garantire il benessere degli animali e migliorare l’esperienza di chi vive o visita la città in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

Il progetto In-Habit, finanziato dall’Unione Europea, ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere un approccio inclusivo e sostenibile alla vita urbana, con particolare attenzione alla relazione tra cittadini e animali. La presentazione della Carta dei servizi Humanimal testimonia l’impegno concreto del Comune di Lucca per rendere la città sempre più accogliente e rispettosa delle esigenze degli animali e dei loro proprietari. Un’importante opportunità per aggiornare la cittadinanza sullo stato dell’arte del progetto e per condividere i progressi raggiunti nell’adozione di politiche animali.