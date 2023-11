Desco, le eccellenze in mostra “Caposaldo della nostra identità“

Il Desco festeggia la maggiore età. La storica mostra mercato per gli amanti dei prodotti enogastronomici di qualità e per gli appassionati della cultura del cibo festeggerà i 18 anni di vita nei primi due fine settimana di dicembre (2-38-9-10 dicembre, orari 10-20) nella splendida cornice dei chiostri del Real Collegio a Lucca. La nuova edizione è stata presentata ieri nella sede della Camera di Commercio dal presidente della stessa Valter Tamburini, dall’assessore al Commercio Paola Granucci e dal presidente del Real Collegio Francesco Franceschini. "Va dato atto che chi ha ideato questa manifestazione ha visto lungo – ha spiegato Tamburini - rappresenta uno dei capisaldi della nostra identità gastronomica e culturale. Con la sua lunga storia, l’evento è un esempio di come l’impegno costante nella promozione delle eccellenze agroalimentari possa trasformarsi da vetrina per i produttori a catalizzatore di opportunità per tutto il territorio".

Veniamo all’edizione 2023, il cui ingresso sarà gratuito e che si snoderà su due piani del Real Collegio: saranno 56 gli espositori con le eccellenze enogastronomiche dei territori della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Lucca, Massa-Carrara e Pisa, i veri protagonisti di questa edizione. Si tratta di produttori di pasta e prodotti da forno, di vino e birre artigianali, di formaggi e salumi, dolci e pasticceria, cereali e legumi, olio e condimenti, confetture, miele, salse, sughi e conserve, caffè, cioccolato e liquori.

Arricchiscono l’offerta, per scelta quasi esclusivamente del territorio, alcune produzioni di eccellenza provenienti da altre realtà italiane tra cui Reggio Emilia con parmigiano e pasta fresca, Agrigento con i dolci siciliani, Livorno con i liquori, la Liguria con il pesto. Ma il Desco 2023 è anche di più: degustazioni guidate di vino e olio, formaggio, castagne ed altro, showcooking, conversazioni, laboratori per bimbi ed eventi dedicati al cibo e alla sua cultura, con un’attenzione alle particolarità dei territori di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, come il Sangiovese, la Castagna, le Terre di Pisa, il Tea e le Camelie, la Frollatura del Pesce, i Grani Antichi. Il Desco ospiterà anche una delegazione di giornalisti della stampa nazionale ed estera specializzati in food & wine, che partecipano negli stessi giorni ad tour enogastronomico alla scoperta delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Fabrizio Vincenti