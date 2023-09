Demolito il vecchio ponte Cerri Aperto il by-pass provvisorio "Costruiremo il nuovo senza disagi"

È stato aperto il by-pass provvisorio sul torrente Turrite Secca, in via ai Cerri a Castelnuovo, a seguito dell’avvenuta demolizione del vecchio ponte come previsto dal programma di lavori per la messa in sicurezza idraulica. Si tratta di una strada di accesso alternativa, illuminata e sicura, per garantire agli abitanti del posto il passaggio veicolare e pedonale da una sponda all’altra del fiume. E’ dotato di un impianto di illuminazione a led , alimentato da corrente elettrica, di un parcheggio e di una passerella per i pedoni a lato della corsia carrabile. Esso rimarrà usufruibile durante il tutto il tempo necessario alla costruzione del nuovo ponte, che sarà realizzato sul tracciato precedente ma con asse viario rialzato di circa 1,20 metri e privo della pila centrale. Il nuovo ponte, lungo 26 metri, sarà completamente in acciaio. I vari pezzi si trovano già sul posto e verranno assemblati direttamente in loco nell’arco di circa tre settimane. Per congiungere il ponte rialzato con l’asse viario già esistente verranno inoltre realizzati due elevati in terra di raccordo sia da un lato che dall’altro della struttura. La fine prevista dei lavori, come da progetto, è all’incirca per i primi di novembre. Una volta accessibile il nuovo ponte, si provvederà alla rimozione del guado provvisorio.

Erano presenti il progettista ingegner Giambattista Bonaldi, il geometra e direttore del cantiere Paolo Guidi, il geometra e capo cantiere Giovanni Corrieri, l’ingegner Tommaso Fontana dell’ufficio tecnico di Intersonda srl , l’impresa appaltatrice e il responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo geometra Vincenzo Suffredini.

"Per la nuova viabilità provvisoria – spiega il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi – la ditta appaltatrice ha utilizzato, per la prima volta in provincia di Lucca, una tipologia di asfalto "a freddo" , sostenibile e all’avanguardia, che, una volta servita allo scopo, verrà rimossa. La realizzazione del guado sul fiume ha richiesto anche tutta una serie di lavori di spostamento temporaneo dei sotto-servizi propedeutici alla demolizione del ponte. In questo modo si potrà proseguire alla costruzione del nuovo senza causare disagi agli abitanti di località ai Cerri, i quali avranno accesso sicuro e garantito".

Dino Magistrelli