Delegazione lucchese alla Colmar Fascht con gli Sbandieratori

Proseguono le politiche promosse dall’amministrazione comunale per rinnovare e rafforzare le iniziative dedicate al gemellaggio, grazie all’impegno del consigliere con delega Stefano Pierini. Venerdì è in programma la partenza di una delegazione cittadina per la Colmar Fascht, il celebre evento dedicato al patrimonio culturale e culinario dell’Alsazia. Saranno presenti, in rappresentanza della città di Lucca, i consiglieri Stefano Pierini e Lorenzo Del Barga, con deleghe specifiche al gemellaggio ed alle tradizioni storiche. Lucca sarà protagonista dell’attesissima manifestazione, con uno spettacolo che vedrà coinvolti gli Sbandieratori e Musici Città di Lucca. I rappresentanti nostrani saranno inoltre ricevuti ufficialmente dalle autorità ed istituzioni locali. Presenti a Colmar per questa ricorrenza speciale anche i ragazzi di Twinning Lucca, l’associazione formata da giovani e intraprendenti cittadini che collaborano attivamente con il Comune di Lucca per sviluppare i percorsi congiunti e le iniziative con le città gemelle.