Del Sarto racconta “Cercando l’oro“ di Angelo Branduardi

Nuovo appuntamento con gli incontri del mercoledì allo Sky Stone & Songs in via Veneto: domani 5 marzo alle 18.30 (ingresso libero) protagonista del ciclo ‘Wednesday Break My Heart’ è Daniele Del Sarto che racconta come mai, secondo lui, ‘Cercando l’oro’ di Angelo Branduardi è un album fondamentale per la storia della musica e per la sua storia personale.

‘Cercando l’oro’ è il decimo album di Angelo Branduardi e venne pubblicato fin dalla sua prima edizione in due versioni: in italiano e in francese. I testi, come sempre, sono stati scritti da Branduardi assieme a Luisa Zappa, mentre, per la versione francese, a collaborare con l’artista è stato Étienne Roda-Gil. L’appuntamento con Del Sarto è anche l’occasione per parlare di un grande artista italiano: Angelo Branduardi, appunto. Da poco ha compiuto 75 anni e, come cantautore, si è formato alla scuola milanese, dove ricercò un nuovo genere musicale che unisse la musica medievale e rinascimentale con la musica folk di tradizione celtica, germanica, britannica e francese. Da qui sono nati piccoli capolavori come ‘La fiera dell’est’ o ‘La pulce d’acqua’, fece sì che Branduardi fosse da tutti riconosciuto come ‘Il Menestrello’ della musica italiana.