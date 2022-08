Del Greco (Pd) chiede "seri provvedimenti" per la sicurezza stradale

Sicurezza stradale e moderazione della velocità sono le richieste alla base della raccomandazione della consigliera e vicepresidente del Consiglio Comunale, Silvia Del Greco (PD). Durante la seduta di venerdì 5 agosto, la consigliera ha portato all’attenzione del Consiglio gli eccessi di velocità che si registrano tra viale San Concordio e via Savonarola, nei pressi del Brico. "Dopo aver raccolto segnalazioni dei residenti in campagna elettorale - spiega Del Greco (foto) - segnalo la necessità di prendere dei seri provvedimenti su una strada che è diventata rischiosa per ciclisti e pedoni. Nelle ore notturne quella strada è terra di nessuno".