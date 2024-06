Del Debbio e il nuovo libro su Berlusconi

"Sono molto felice di tornare a Lucca per la presentazione del mio ultimo libro, sarà l’occasione per un incontro ricco di spunti. Vi aspetto". Con queste parole Paolo Del Debbio (nella foto) invita tutti all’appuntamento di oggi, domenica 2 giugno, alle ore 18 a Villa Bottini, quando il giornalista parlerà della sua ultima fatica letteraria “In nome della libertà, la forza delle idee di Silvio Berlusconi”, uscito a quasi un anno dalla scomparsa del compianto presidente. L’evento, organizzato da Forza Italia, si terrà nel parco della splendida dimora del centro storico. A moderare l’incontro sarà l’onorevole Deborah Bergamini. Nel volume Del Debbio ragiona sull’eredità politica di una delle figure più emblematiche della Seconda Repubblica. Su quale sia il lascito, ma soprattutto l’attualità del programma del 1994 di Forza Italia. "Sono lieta di ospitare Paolo Del Debbio nella sua città natale - sottolinea la Bergamini -. Con lui proveremo a fare un’analisi della politica italiana, raccontando la storia e le influenze di Forza Italia e del suo carismatico leader, Silvio Berlusconi. Questa sarà un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte della politica italiana e per riflettere sulle idee di libertà che hanno caratterizzato un’intera epoca".