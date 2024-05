Del Chiaro, foto con i volontari. Scoppia la polemica a Capannori

Una foto scattata nei pressi della sede della Misericordia Santa Gemma a Capannori ha scatenato un vespaio di polemiche a Capannori, in un clima elettorale altrimenti e finora abbastanza spento.

E’ stata la lista civica ‘Capannori Cambia’ – che appoggia il candidato del centrodestra Paolo Rontani – ad accusare il candidato del centrosinistra, Giordano Del Chiaro, di aver utilizzato l’Arciconfraternita come spot elettorale.

"Questa volta – si legge in una nota della lista civica - ad essere stata tirata in ballo è la Misericordia Santa Gemma, che ha fatto da cornice ad una foto elettorale dove posano in bella mostra il candidato, l’attuale sindaco Luca Menesini, il suo vice Matteo Francesconi e altri sostenitori; tra i quali spicca la candidata di una lista a sostegno della sinistra (Capannori Corre, ndr) in divisa della confraternita e una volontaria, anche questa in divisa, con la maglia di propaganda politica per Del Chiaro. Insomma, la sinistra non si fa scappare occasione per fare auto propaganda – si legge ancora nel documento - arrivando ad utilizzare senza alcun ritegno e pudore associazioni che dovrebbero mantenere un profilo super partes, proprio per le loro caratteristiche sociali e umanitarie, ma anche perché al loro interno non sono tutti schierati con la sinistra. Era già successo con una intromissione in una chat parrocchiale. Crediamo che chi ricopre incarichi in associazioni di alti e nobili fini, che intenda schierarsi pubblicamente con una o l’altra parte, dovrebbe quanto meno autosospendersi, nel rispetto dei confratelli che non la pensano così. Ci auguriamo che Governatore e Magistrato prendano le distanze e provvedimenti, visto che alcuni iscritti all’associazione ci hanno confermato di voler far intervenire i probiviri".

Sull’altro fronte, non si è fatta attendere la replica di Giordano Del Chiaro il quale ribatte con un documenti in stile ‘lettera aperta‘.

"Caro centrodestra – dice il candidato del centrosinistra – attacca me. Prenditela con me, ma non provare a limitare la libertà dei cittadini di Capannori perché commetti una delle azioni più tristi e brutte che si possano fare. Le persone sono libere di pensare e di esprimersi, sempre, basta farlo nel rispetto di tutti e tutte. Fare una foto con un candidato a sindaco non fa male a nessuno, non lede niente a nessuno, sono scelte personali. I volontari della Misericordia, come chiunque altro, hanno il diritto di tutti i cittadini di candidarsi o di sostenere un candidato. Sabato si è svolta la passeggiata in ricordo di Giulia, l’attenzione deve stare su Giulia, sulla sua famiglia, sulla beneficenza. Chi non ha idee, per esistere politicamente, prova a limitare le libertà altrui. Una tecnica collaudata che noi respingiamo e che Capannori respinge. La libertà è sacra, è di tutti, sia quando piace, sia quando non piace".

Insomma sembra che sia davvero partita la volata finale degli ultimi 18 giorni prima del voto: ne vedremo delle belle.

Massimo Stefanini