Degustazioni, convegni e laboratori: i primi eventi in programma

Saranno oltre 30 gli eventi collegati al Desco 2023: una lunga serie di degustazioni guidate, showcooking, conversazioni, laboratori per bimbi ed eventi dedicati al cibo e alla sua cultura che partirà alle 16 di sabato 2 dicembre con la presentazione del volume "A tavola con i grandi", ricette e curiosità di personaggi illustri a cura di Marco Capaccioli e Adriano Rigoli, presidente e vicepresidente dell’Associazione nazionale Case della Memoria. Sempre alle 16, ecco "Gli olii essenziali in cucina" a cura di Flora Srl. Alle 16, anche "Aili on the road: il gusto del senza": Emanuela Ghinazzi cucinerà un piatto della tradizione italiana finalmente alla portata delle esigenze alimentari delle persone intolleranti al lattosio e celiache. Spazio anche a "E’ l’ora del Tè" con Guido Cattolica. Mentre alle 17,30 ecco "Il tesoro di Lucca", di Confagricoltura Lucca e da ASCOE. Alle 18, "In viaggio con il re dei formaggi" per scoprire con ONAF il Parmigiano Reggiano. Alla solita ora, "Sangiovese: eclettica tipicità toscana", un viaggio sensoriale nel vitigno più importante della Toscana a cura di AIS Delegazione di Lucca.

Domenica 3 dicembre, alle 15,30, "Senza lattosio vs senza latte: facciamo chiarezza", un convegno che parla dell’intolleranza al lattosio. Alle 16 "Cucina lucchese, le ricette del riuso", show cooking degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Barga in collaborazione con i ristoratori FIPE Lucca, e "Piacere sono Giacomo Puccini!", un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Fondazione Giacomo Puccini.

Alle 18, "Formaggio e vino, amici da sempre": con al centro l’abbinamento tra il vino ed il formaggio curato da ONAF.

Sempre alle 18, "Profumi e sapori della dolce farina: l’antico neccio e il castagnaccio", un assaggio curato dall’Accademia degli Infarinati e Associazione Castanicoltori della Lucchesia.

