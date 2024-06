Degrado in via Urbiciani “Sosta selvaggia erbacce e sporcizia“

Proteste da via Urbiciani, a San Concordio, nel tratto fra via Consani e via Nottolini, per le condizioni della strada.

“Una realtà molto diversa dalle belle foto del centro di Lucca – scrive un residente – Dopo molte sollecitazioni sono state falciate le erbacce, ma senza raccoglierle. Il parcheggio è sempre selvaggio, niente é stato fatto per agevolare i residenti con stalli gialli, il tutto per riguardo ai pendolari del treno che possono così agevolmente parcheggiare per giorni e giorni le loro auto“.