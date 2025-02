Defibrillatore e targa in memoria di De Bellis

Appuntamento per il prossimo sabato a Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dove alle 11 nel piazzale adiacente alla Grotta del Vento si terrà l’inaugurazione di un nuovo defibrillatore al servizio delle migliaia di persone che annualmente visitano l’ambito sotterraneo. Grazie all’interessamento del consigliere regionale Asi Fabrizio Giovannini, il defibrillatore è stato donato dalla Asd Team Db Motorsport di Lucca presieduta da Riccardo De Bellis in memoria del fratello Alessandro De Bellis, sovrintendente della polizia stradale di Lucca.

Il sindaco di Fabbriche Michele Giannini, inoltre, per l’occasione scoprirà anche una targa dove sarà ricordato proprio De Bellis, socio cofondatore della Asd Team Db Motorsport, team affiatato Asi, associazioni sociali e sportive italiane, grande appassionato di auto e moto, ex rallysta, tragicamente deceduto mentre si recava in caserma al lavoro il 22 maggio del 2013.

A ringraziare la ASD DB Motorsport e il suo presidente Riccardo De Bellis per questo gesto che mette a disposizione un defibrillatore in un luogo molto frequentato da turisti e sportivi e lontano da strutture ospedaliere, è in primis il consigliere regionale Asi Fabrizio Giovannini; parole sottolineate anche dal primo cittadino di Fabbriche.

"Come uomo dello Stato e come amministratore, ci tengo a sottolineare – evidenzia Michele Giannini – come l’installazione di questi defibrillatori semiautomatici, che sta avvenendo gradualmente su tutto il nostro territorio, è una necessità assoluta".

Fio. Co.