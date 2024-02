Dario e Aida Foà vanno a scuola “Ricordate per costruire il futuro“

Dal quel 1938 sono passati 84 anni. Troppo pochi per dimenticare. Dario e Aida Foà non sono più bambini, ma due 90enni che dedicano la loro vita a raccontare ai giovani quei giorni. E lo hanno fatto, emozionando, nell’incontro avvenuto per il Giorno della Memoria con gli studenti del Polo Iti Fermi. Una storia, la loro, che dice tutto. Dario Foà nasce a Napoli nel 1931, nipote del Rabbino Capo di quella piccola Comunità ebraica. Quarto di cinque fratelli, all’età di 7 anni viene espulso dalla scuola in seguito all’entrata in vigore delle Leggi per la difesa della Razza. Aida Cabibbe, nasce a Sinalunga (Siena) nel 1931. Il padre è impiegato al Monte dei Paschi che, in seguito alle Leggi razziali fu licenziato. Da lì una vita in fuga.