Dargen D’Amico, che successo. In migliaia a ballare a Porcari

Grande successo giovedì sera a Porcari per il concerto di Dargen D’Amico, organizzato e sostenuto dall’associazione Porcari Attiva e inserito nel calendario del Wøm Fest Off. Circa cinquemila persone sono arrivate in piazza Felice Orsi da tutta la Toscana per ballare e cantare insieme al rapper e produttore milanese che negli ultimi anni ha saputo imporsi tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Il concerto è stato l’evento musicale clou dell’edizione 2024 dell’Estate porcarese e ha potuto contare su un’impeccabile organizzazione e sul lavoro dei numerosi volontari delle associazioni di Porcari, come Happy Porcari, Atletica Porcari e Porcari Attiva. La Croce Verde di Porcari ha messo in campo quaranta volontari, personale medico e infermieristico.

Una tenda pneumatica è stata allestita, inoltre, per garantire soccorsi adeguati. Presente anche una pedana per consentire alle persone con disabilità, o comunque impossibilitate a stare in piedi a lungo, di assistere al concerto da sedute. Così il sindaco, Leonardo Fornaciari: "La piazza era piena. Dargen D’Amico ha portato a Porcari anche tante persone da fuori paese. Una serata bella con tanta musica e, dico con soddisfazione, che in piazza c’era tanta tanta organizzazione e molta sicurezza, frutto del lavoro di decine di persone e di volontari che sono insostituibili. Il lavoro di preparazione per una serata cosi impegnativa ha pagato. Senza le nostre associazioni e questa rete di sinergie certi eventi non sarebbero possibili".

Commenta l’assessore al commercio, Michele Adorni: "Una piazza colorata, piena di giovani, famiglie e nonni che ballavano insieme, chi cantando, chi improvvisando i testi; persone che si incontravano dopo non essersi rivisti per anni. Il frutto del lavoro di decine di persone e di volontari che ci hanno creduto e hanno investito per renderlo possibile. Abbiamo dei commercianti che non si tirano mai indietro. Abbiamo la Croce Verde con i suoi volontari che sono un pilastro per il paese. È una rete forte di associazioni, attività e volontari fondamentale per Porcari, piene di persone che amano il nostro territorio e che si impegnano per creare momenti del genere. In tutti questi anni ho sempre potuto contare su di loro e non posso che essere grato di vivere in una comunità così".