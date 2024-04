Danza, teatro e poesia con i “Mercoledì da salmoni“ di Spam!

Dopo il sold out della prima data con lo spettacolo di Andrea Cosentino, Rimbambimenti, e il dance club con l’Enganzibao Dance Orchestra torna per la seconda data della primavera 2024 la socialità divertente e rilassata dei Mercoledì da salmoni che fino al 22 maggio caratterizzeranno i metà settimana di Spam! in via don Minzoni 34 a Porcari. La formula è quella consueta: un ghiotto piatto esotico offerto dalla casa, dalle 19.45, accompagnato, per chi vuole, da un bicchiere di vino a chilometro zero, uno spettacolo di danza, teatro o poesia contemporanei e il dance club finale per far scatenare il popolo dei salmoni primaverili.

Il prossimo appuntamento è per domani con Harleking di Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, uno dei lavori di maggiore successo di una delle realtà più originali e internazionalmente apprezzate della giovane danza contemporanea italiana di questi ultimi anni. A seguire l’Enganzibao Dance Orchestra, diretta questa volta da Renzo Telloli, e ingentilita dal suadente contributo vocale e coreografico di Giselda Ranieri, si esibirà in un’inedita formazione composta di sola sezione ritmica e fiati, con Antonio Barsanti, Luca Bellotti, Francesco Felici, Lorenzo Gagna, Zeno Marchi, Marco Martinelli e Renzo Telloli.

L’1 maggio invece sarà la volta di Entertainment - una commedia in cui tutto è possibile di Ivan Vyrypaev, l’autore russo contemporaneo più rappresentato in Europa, con la regia di Gianni Farina. Uno spettacolo sorprendente, non solo perché il pubblico viene posizionato sul palco di fronte alla platea vuota, ma soprattutto perché la creazione riesce a rovesciare completamente ogni punto di vista sull’intrattenimento teatrale, e non solo. A seguire Federico Faggioni celebrerà il Primo maggio con un sovversivo dj set di musiche da ballo e di protesta di tutto il mondo. L’8 maggio segna invece il ritorno a Spam! di Ambra Senatore.