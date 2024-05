“Che emozione fare le comparse“. Le riprese in piazza San Francesco. Ben duecento i lucchesi coinvolti

Ciak, motore e azione! Nemmeno la pioggia ha fermato le riprese del film di Peter Greenaway in piazza San Francesco, dove martedì sera più di 200 cittadini hanno avuto l’occasione di far da comparse. Abbiamo sbirciato dietro le quinte del film che da settimane ha trasformato la città in un set cinematografico per scoprire dall’interno tutte le curiosità.

Ed è proprio come uno se lo aspetta: posizioni, luci e inquadrature, la sedia pieghevole per il regista e la moglie, i megafoni per parlare alle comparse e poi il silenzio, segno che è il momento: ciak, motore e azione! Lucca si è trasformata nuovamente in un palcoscenico cinematografico martedì sera, quando oltre duecento lucchesi hanno avuto l’opportunità di diventare attori per una notte nel film "Tower Stories". Questo straordinario evento è stato orchestrato dalle case di produzione Facing East e The Family, che hanno lanciato un appello alla città attraverso i canali di comunicazione del Comune. La risposta è stata travolgente, con oltre mille richieste di partecipazione pervenute in meno di 24 ore, dimostrando l’eccitazione e l’interesse che le riprese del film stanno suscitando in città da settimane. Qui, gli abitanti hanno avuto l’opportunità di rivivere un vero e proprio esperimento di metacinema con l’installazione artistica "The Towers | Lucca Hubris", ideata da Peter Greenaway e realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nel 2013 per celebrare il restauro della chiesa di San Francesco. È proprio durante questa installazione che Greenaway ha tratto l’ispirazione per la sceneggiatura di "Tower Stories".

La presenza del regista in piazza San Francesco ha aggiunto un tocco di magia all’atmosfera già carica di emozione. Greenaway ha seguito con attenzione le riprese, sempre accompagnato dalla moglie che offrendo consigli e indicazioni agli attori improvvisati e agli operatori, ha dato dimostrazione della tensione che spesso c’è sul set. La loro presenza ha reso l’esperienza ancora più speciale per i lucchesi coinvolti, che hanno avuto l’opportunità unica di lavorare con una vera leggenda del cinema. Nonostante l’entusiasmo generale e l’energia contagiosa che ha pervaso la piazza, colma di spettatori curiosi, un’improvvisa pioggia ha costretto una breve interruzione delle riprese. Tuttavia, il temporale non è riuscito a spegnere lo spirito di determinazione e di divertimento dei partecipanti, che hanno atteso pazientemente sotto l’acqua nella posizione assegnatagli il ritorno del bel tempo per riprendere le riprese. Verso le 22:30, con il cielo finalmente sereno, sono ripartiti a pieno regime, regalando momenti di pura emozione alle comparse per una notte, ma anche agli spettatori improvvisati.

Rebecca Graziano