Quando si accendono i termosifoni in Toscana. Provincia per provincia, le date per l'avvio dei riscaldamenti

Firenze, 5 ottobre 2024 – Le giornate si fanno più fredde e si avvicina la data in cui è possibile accendere i termosifoni. Questa varia però (anche in ore di accensione previste) secondo a quale zona climatica appartiene il comune in cui si risiede. Non solo, in casi eccezionali, per esempio quando è particolarmente freddo, il comune, tramite un'ordinanza del sindaco, può decidere di cambiare la data di accensione del riscaldamento. Per questo è bene sempre verificare orari, temperature e date di accensione direttamente sui siti del proprio comune. Vediamo, relativamente all'inverno 2024/2025, quando è possibile attivare i termosifoni in Toscana.