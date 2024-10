Controlli serali antidroga in città alla stazione e nel Morianese

La Polizia di Stato prosegue nell’attività di prevenzione con controlli straordinari a Lucca e dintorni. Nella serata di venerdì, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, dell’Unità Cinofili di Firenze e della Polizia Municipale, ha proseguito nei controlli del territorio. Il controllo ha avuto inizio nel Morianese per poi proseguire alla stazione F.S. di Lucca in piazzale Ricasoli. Qui sono stati fermati due stranieri sprovvisti di documenti, accompagnati in Questura per essere foto segnalati e identificati. Sempre presso la stazione, l’Unità Cinofila ha rinvenuto un quantitativo di sostanza stupefacente che, analizzata nel Gabinetto di Polizia Scientifica, è risultata essere pari a 35,9 grammi di hashish.

Sono stati poi verificati alcuni esercizi commerciali lungo viale Puccini e via Sarzanese per poi passare in centro città. Qui, in piazza San Michele, è stata contestata la sanzione amministrativa per la violazione del regolamento del Comune a uno straniero trovato a dormire sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio. L’uomo si è poi allontanato spontaneamente. Nel complesso sono stati controllati oltre 90 soggetti e 4 locali.