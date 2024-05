La Bohème va in piazza. Evento legato al Di Simo

LUCCA

Il “rinato“ Caffè Di Simo in via Fillungo tiene aperte le porte alla programmazione degli eventi dedicati alla figura del Maestro Giacomo Puccini per i cento anni dalla sua morte. Questo fine settimana tre giornate di musica a partire da oggi stesso quando dalle 15 alle 18, ospiterà il concerto strumentale Arion Daci - violoncello, Petr Yanchuk - pianoforte (a cura dell’APS Laboratorio Brunier).

Domani alle 10.30 “Puccini al caffè Caselli”. Presentazione del libro di Giampiero Della Nina “Giacomo Puccini. Familiari, amici, amori”. Parteciperanno l’autore e Andrea Giannasi.

Domani pomeriggio, dalle 15 alle 18, Puccini - arie e brani al pianoforte con Massimo Salotti al pianoforte, Maria Novella Malfatti come soprano, Ugo Tarquini come tenore, presentati da Vivien A. Hewitt, regista e direttrice artistica (associazione Lucchesi nel Mondo) e domenica 5 maggio dalle 17 alle 18 “Madama Butterfly... l’attesa è un destino”, recitalconcerto con soprano, baritono, pianoforte e voci narranti a cura dell’Associazione la Bohème.

Lunedì 6 maggio, in piazza Guidiccioni, grande evento con la riduzione scenica della Bohème, dalle 18.30 alle 19.30. L’evento è stato voluto dal Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane e realizzato in collaborazione con l’APS Laboratorio Brunier e l’associazione Scuola e Libertà e si inserisce nell’offerta culturale legata alla riapertura del Caffè Di Simo proposta dall’amministrazione comunale. Si tratta di una rappresentazione rivolta ad un pubblico adulto, ma anche ai giovani e giovanissimi che vogliano avvicinarsi all’opera. Un cast di grande livello, con i musicisti della Camerata Fiorentina e le musiche del Maestro Puccini arrangiate da Alexander Krampe. Direttore d’orchestra Marco Severi, per la regia di Grisha Asagaroff. I personaggi: Rodolfo - Tiziano Barontini, Mimì - Afag Abbasova, Marcello - Paolo Ingrasciotta, Benoit/Alcindoro-Antonio Giacobbe, Colline-Alessandro Ceccarini,Schounard-Martinez Yorge, Musetta-Aleksandrina Mihailova.

Con questa pièce si inaugura un ciclo di appuntamenti musicali in piazza Guidiccioni, che si svolgeranno durante tutto il mese di giugno. Per assistere alla rappresentazione musicale del 6 maggio, gratuita, non sarà necessaria alcuna prenotazione. I concerti che si svolgono all’interno dell’Antico Caffè, tutti gratuiti anch’essi, necessitano invece di prenotazione alla biglietteria del teatro del Giglio.