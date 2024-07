“Giani dimentica il S.Luca“. Affondo di Fantozzi e Fava

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e quello comunale Lido Fava hanno apprezzato l’iniziativa del sindaco Mario Pardini di fare un Consiglio comunale aperto sulla questione dei pronto soccorso di Lucca e Castelnuovo.

“L’argomento è importante e molto sentito, i disagi per gli utenti sono in qualche caso molto rilevanti e sono molti quelli che lo evidenziano pubblicamente oppure ci contattano personalmente. Visto che come amministrazione comunale di Lucca e gruppo regionale ce ne siamo sempre interessati - dichiarano - , concordiamo con Mario Pardini nella scelta di questa iniziativa istituzionale che, alla fine, ha permesso di raccogliere ben 33 interventi diversi. Una grande operazione di democrazia e trasparenza, sia pure con qualche problematica, come la mancanza della fornitura di dati completi da parte della Asl e il mancato intervento della dirigente del pronto soccorso di Castelnuovo Piera Banti, nonostante fosse presente. Abbiamo rilevato anche qualche critica che ci sorprende e che purtroppo fa parte di una strategia antagonista dell’opposizione lucchese che dice sempre no a tutto e non accetta niente che provenga dalla maggioranza, dimostrando di essere oltremodo prevenuta e faziosa“. “Resta il fatto - così Fantozzi e Fava - che i problemi ai due pronto soccorso esistono, andrebbero risolti in qualche modo e certamente vedere Giani, in perenne campagna elettorale, annunciare fiero la ripresa dei lavori al nuovo pronto soccorso di Prato da 102 posti , in un ospedale gemello al S.Luca, e non dire niente su quello di Lucca, è una situazione intollerabile. Da parte nostra continueremo la nostra battaglia a favore dei cittadini di Lucca e Castelnuovo, che si meritano una assistenza migliore e più celere“.