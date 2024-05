L’ex manicomio dedica il tour alla Capovani

Domani alle 10 una speciale edizione de “L’ultima chiave“ all’ex manicomio di Maggiano interamente dedicata alla memoria della psichiatra uccisa, Barbara Capovani (nella foto) con un toccante contributo da parte dei colleghi. La narrazione scenico-musicale dell’evento viene proposta dal collettivo artistico “Mt6 group”, composto dagli artisti Simona Generali, Romina Malagoli, Giulio D’Agnello, Manuela Crisanti, Marianna Perilli, Mario Cenni, Maurizio Micheli, Aldo Terigi. Lo psichiatra lucchese Enrico Marchi, ideatore del progetto artistico e conduttore, con la collaborazione di Michela Panigada e Daniele Micheli, guiderà i partecipanti in un viaggio indietro nel tempo , nel “mondo parallelo” e doloroso dei manicomi, dove si intrecciavano le vite dei degenti e dei sanitari, che rivivranno sulla scena reale dei loro vissuti, nel piu’ antico ospedale psichiatrico d’Italia e, verosimilmente fra i primi luoghi di degenza per gli “alienati psichici” di Europa. Nel corso del tour storico-artistico lo psichiatra Marchi, che ha partecipato alla definitiva chiusura di Maggiano e diretto i servizi di Salute Mentale lucchesi sino al 2012, leggerà alcune commoventi testimonianze epistolari e focalizzerà alcune tematiche particolari legate alla clinica dei disturbi psichici.

In particolare ci sarà appunto un toccante ricordo della dottoressa Barbara Capovani da parte dei colleghi. Lo scorso 19 aprile è stata dedicata a Barbara Capovani una targa presso le stanze del vecchio laboratorio del manicomio con una suggestiva cerimonia ufficiale alla presenza di autorità e familiari. Per info e prenotazioni via whatsapp rivolgersi al numero 349 443 9033.