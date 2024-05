Una “Giungla“ al Carmine . Festival di arte contemporanea

“Giungla“, festival di arte contemporanea giunto alla sua quinta edizione, quest’anno si interroga intorno al concetto di “Radicale“ e alle sue derive di senso, chiamando a esprimersi artisti e ricercatori al mercato del Carmine, da oggi fino a domenica. Un progetto espositivo a più voci, che coinvolge gli artisti Bertrand Dezoteux, David Lucchesi, David Paolinetti, Josse Renda, Gözde Mimiko Türkkan, Tatiana Villani ed il progetto Five Radio Stations (con Keren Cytter, Benedikt H. Hermannsson, Hylozoic/Desires, Daniel John Jones e Seb Emina, Emeka Ogboh), ognuno con il proprio linguaggio espressivo, sul tema proposto dalla curatrice Irene Panzani. “Lucca continua ad essere tra le province con il più ̀alto tasso di emigranti in Toscana, seconda a Firenze, ed è proprio qui che Giungla Radicale – spiegano gli organizzatori – vuole interrogare temi che vanno dalle migrazioni al digital divide, dalle pratiche artigianali a quelle artistiche del presente. Per farlo, ha scelto, non a caso, il mercato del Carmine, il cui nome deriva da Carmelo, che significa vigna, frutteto, per esteso giardino. Da qui prendono nome i Carmelitani scalzi, che avevano la loro casa nel centro di Lucca, nel monastero che nell’800 fu trasformato in mercato cittadino. La continuità semantica è il fil rouge tra gli antichi abitanti di questo edificio e i futuri mercanti, entrambi rivolti alla terra, ai doni della natura, alla coltivazione di un giardino, di uno spazio fatto di scambio e condivisione, di radici e di preghiere“.

Per questa quinta edizione, il festival si sviluppa in un primo momento espositivo al mercato del Carmine, da oggi a domenica, per poi proseguire dal 14 al 17 novembre 2024 con incontri e laboratori come in una vera e propria palestra.