Daniela Marcheschi: impegno e riconoscimenti nel mondo della letteratura

Daniela Marcheschi, critico letterario e antropologa delle arti lucchese, è impegnata in queste settimane, insieme agli altri componenti del comitato scientifico del Festival della Sintesi, a costruire il programma dell’edizione 2024 della rassegna, prevista per quest’anno nel mese di giugno.

In attesa dei primi annunci sui prossimi appuntamenti del Festival, per il quale si occupa principalmente degli interventi dedicati alla letteratura, Daniela Marcheschi continua a collezionare premi e consensi a livello nazionale e internazionale, che confermano il valore della sua attività didattica, di ricerca e di promozione della cultura. Dopo aver ricevuto un Rockefeller Award per la critica e la poesia nel 1996 e il TolkningsPris dell’Accademia di Svezia nel 2006, ha ricevuto in queste settimane un altro prestigioso riconoscimento. È stata infatti nominata Visiting Scholar all’American Academy di Roma dove risiederà per approfondire i suoi studi sulla letteratura del Novecento, con particolare riguardo alle poetiche e alle estetiche del romanzo.

Docente di letteratura italiana, lingue e letterature nordiche, italianista dagli ampi orizzonti interdisciplinari e antropologia delle arti in diverse università, tra le quali Salamanca, Uppsala, Firenze, il CLEPUL-FLUL di Lisbona, Marcheschi ha curato i "Meridiani" Mondadori delle Opere di Carlo Collodi (Milano 1995), di Giuseppe Pontiggia (Milano 2004) e Gianni Rodari (Milano 2020), e ha pubblicato il volume riassuntivo di critica e teoria della letteratura Il Sogno della letteratura (Roma 2012).

Come detto, fin dalla prima edizione è membro del comitato scientifico del Festival della Sintesi, la manifestazione lucchese che si occupa di “brevità intelligenti” e che negli anni ha avuto ospiti illustri, provenienti dai più vari campi della cultura e dello spettacolo, dalla fotografa Letizia Battaglia al vignettista Altan, dallo showman Renzo Arbore al giornalista e critico letterario Piero Dorfles, dall’attrice Lella Costa ai giornalisti Lilli Gruber, Antonio Padellaro e Giovanna Botteri.

Nel comitato assieme a Marcheschi siedono il critico televisivo Giorgio Simonelli, il giornalista e scrittore lucchese Nanni Delbecchi e, nuovo acquisto della squadra di Alessandro Sesti, il giornalista Francesco Specchia.