Daniela Ballard fa tappa alla Sofidel. Visita della console Usa alla sede “madre“

Nei giorni scorsi Sofidel, azienda tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, nota in particolare per il marchio Regina, ha avuto l’onore di ricevere la visita del Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard, presso il proprio Headquarters di Porcari. La Console Generale Ballard vanta una solida formazione in materie economiche e un ricco bagaglio di esperienze internazionali nel settore della finanza. Dal suo ingresso nel Dipartimento di Stato Americano nel 2004, ha prestato servizio in numerosi Paesi, tra cui Pakistan, Brasile e Repubblica Dominicana. Dal luglio 2023, Daniela Ballard ricopre il prestigioso incarico di Console Generale degli Stati Uniti a Firenze. Ad accogliere la Console Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato Sofidel. La visita è stata l’occasione per presentare il Gruppo e il percorso di crescita negli Stati Uniti, dove Sofidel sta implementando un importante piano di sviluppo. La Console, accompagnata dall’Amministratore Delegato Luigi Lazzareschi e dal Plant Manager Maurizio Pierini, ha anche visitato lo stabilimento produttivo Soffass Cartiera Via Giuseppe Lazzareschi per vedere il processo del tissue.