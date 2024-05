Dance Meeting Lucca. Ultimo fine settimana per l’edizione dei record

Nel weekend si concluderà al Teatro del Giglio l’edizione 2024 del dance Meeting Lucca. Arriveranno in città tantissimi ragazzi per partecipare alla fase conclusiva della manifestazione. Tante le iniziative in programma, tra queste meritano di essere menzionati nei giorni di oggi e domani i concorsi Coreografie d’Autore, Eurocity e la rassegna Talent on Stage. Infine domani alle 21 sempre al Teatro del Giglio la serata di Gala con i vincitori dei vari concorsi. Tante le personalità che arriveranno per dare borse di studio e occasioni di approfondimento. Sono già oltre duemila i ballerini che hanno partecipato dal 19 aprile all’evento.