Dalle vette dell’Himalaya al Ministero dello Sport. Un premio per Bergamini L'alpinista lucchese Riccardo Bergamini è stato premiato al Ministero dello Sport per le sue grandi imprese. Ha ricambiato l'invito con una foto su una vetta himalayana con la bandiera tricolore. Un incontro con il ministro per ripercorrere le sue scalate.