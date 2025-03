Dalle parte delle malate. Supporto e solidarietà alle pazienti oncologiche

Un importante gesto di solidarietà e attenzione al benessere delle donne arriva dal Rotary Club di Lucca, che ieri mattina ha ufficializzato una donazione di tremila euro destinata all’ambulatorio di estetica oncologica della Cittadella della Salute ’Campo di Marte’.

L’ambulatorio, operativo dallo scorso luglio con due appuntamenti mensili, nasce dalla collaborazione tra la Provincia, la commissione pari opportunità, la fondazione banca del monte di Lucca, l’azienda usl Toscana Nord Ovest e le associazioni Il Ritrovo di Roberta e Mi Curo di Te.

L’obiettivo è offrire alle pazienti oncologiche un supporto completo, non solo medico e psicologico, ma anche estetico, un aspetto fondamentale per la qualità della vita durante il percorso di cura.

"La cura di sé è essenziale nel processo di guarigione – ha sottolineato Valeria Massei, responsabile delle Cure Primarie di Lucca –. Migliorare la percezione della propria immagine aiuta ad affrontare con maggiore positività le terapie, favorendo un esito migliore". Ad occuparsi dell’attività estetica nell’ambulatorio sono due estetiste certificate oncologiche, Lucia e Giulia dell’associazione Il Ritrovo di Roberta. La donazione del Rotary Club permetterà di acquistare prodotti specifici per la cura della pelle, particolarmente delicata durante i trattamenti oncologici. L’iniziativa del Rotary è stata fortemente voluta dal club lucchese, con un coordinamento tutto al femminile.

"Come donna presidente del Club – ha dichiarato Elisabetta Abela, presidente del Rotary Club – ho avuto il privilegio di guidare questa raccolta fondi promossa dalle consorti rotariane. È una grande soddisfazione contribuire a un progetto che tutela il benessere delle donne in un momento così delicato della loro vita".

Anche il dottor Aroldo Marconi, direttore dell’équipe multidisciplinare di Senologia, ha evidenziato il valore di questo percorso: "L’estetica oncologica non è solo un servizio aggiuntivo, ma un tassello fondamentale per umanizzare il percorso di cura. Nella nostra Breast Unit, accompagniamo le pazienti in ogni fase, dalla diagnosi alla riabilitazione, e il supporto estetico è un elemento essenziale per il loro benessere psicofisico". L’iniziativa si inserisce in un contesto sanitario sempre più complesso, segnato dall’aumento dei casi di tumore al seno. La Toscana è tra le regioni più attive nella lotta al tumore al seno, con programmi di screening gratuiti per le donne tra i 50 e i 69 anni, estesi in alcune aree anche a partire dai 45 anni.

Tuttavia, negli ultimi anni, il calo dell’adesione agli screening a causa della pandemia ha reso ancora più urgente sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. La donazione del Rotary Club non è solo un gesto di solidarietà, ma un simbolo dell’importanza di un’assistenza oncologica che metta realmente al centro il paziente, non solo dal punto di vista clinico, ma anche umano.

Come ha sottolineato Caterina Donati, presidente dell’associazione Il Ritrovo di Roberta: "Questa iniziativa è forse unica a livello nazionale e rappresenta un modello di integrazione tra ospedale e territorio. Il sostegno del Rotary non è solo economico, ma è un riconoscimento del valore del nostro lavoro e del bisogno di un approccio più completo alle cure oncologiche".

Rebecca Graziano