Dalle Mura alle colline. Sfilata di 360 “Vespe“ “Grazie a Lazzaroni“

Straordinario successo della sedicesima edizione “Dalle Mura alle colline lucchesi“ del Vespa Club Lucca. Domenica scorsa le vespe erano 360 circa, gli iscritti 400. “Una bella soddisfazione – così gli organizzatori –. In tanti ci hanno fatto i complimenti per l’organizzazione. Da parte di tutto il Vespa Club e in particolare dal nostro presidente un sentito ringraziamento a Tony Lazzaroni che ci ha resto disponibile la location della Casermetta San Salvatore e Casa del Boia. Una giornata da incorniciare“. Cornice d’eccezione, prima con il giro di Mura e poi la coloratissima sfilata sulle colline lucchesi.