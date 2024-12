Dalla lana di alpaca alle spezie pregiate. Tornano i tredici banchi di Creart e Cna

Si inaugura oggi il mercato natalizio che Creart, insieme a Cna Lucca, organizza per Natale in Piazza S.Frediano. Da oggi fino al 24 dicembre ci saranno tredici banchi con diverse merceologie e molte occasioni per acquistare un regalo originale, fatto a mano e di grande qualità. Nel mercato sarà possibile trovare bigiotteria, presepi e candele naturali, borse di cuoio e un cappellificio. Ci saranno anche due aziende agricole, di cui una che alleva Alpaca e che produce, con la loro lana, accessori di abbigliamento. L’altra viene da La Spezia e propone derivati dallo zafferano coltivati in proprio. E’ presente un banco di spezie, un maglificio specializzato in cachemire, un banco con oggettistica in legno di ulivo e prodotti per la persona e per la casa. Per garantire la massima presenza, il mercato sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. “Siamo orgogliosi di sostenere un evento – sottolinea Stephano Tesi, direttore Cna Lucca - che non solo valorizza l’artigianato, ma arricchisce il calendario degli eventi cittadini nel periodo più magico dell’anno. La qualità degli operatori presenti e l’entusiasmo del pubblico ogni anno dimostrano quanto sia sentito e apprezzato questo appuntamento”.