Dalla figlia del Duce a “San Berlinguer“

Alla presentazione di ieri a Palazzo Orsetti anche i referenti delle “Strade del Vino“, Isabella Tobino per la Fondazione, Fortini per i soci Unicoop Fi, Del Carlo per la Fondazione Banca del Monte e anche la presidente del Rotary Club Elisabetta Abela. Abela sarà protagonista della serata di giovedì 17 ottobre alle 18.30 a Palazzo Bernardini dove si parlerà di Edda Ciano Mussolini, primogenita del Duce, insieme anche a Maurizio Sessa che porterà il suo “Sangue di famiglia“ (Edizioni Medicea). Per “par condicio“ domenica 20 ottobre Marcello Sorgi presenterà invece il suo “San Berlinguer“ (Chiare Lettere) alle 18.30 nella sala conferenze di Villa Bottini.