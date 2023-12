Dalla cena intima alla grande festa

È arrivato il Capodanno: grandi aspettative, lustrini, paillettes e brindisi. A San Silvestro ognuno ha le sue tradizioni: c’è chi ama festeggiarlo in viaggio, altri invece preferiscono trascorrerlo a casa in compagnia della famiglia o degli amici. Cosi, abbiamo deciso di porre la domanda “Cosa fai a Capodanno?“.

"Io lavorerò - annuncia Piero Pacini della gelateria ‘I gelati di Piero’ -. Per la prima volta terrò la gelateria aperta, sia il 31 dicembre che il primo gennaio. Quando sarà l’ora del conto alla rovescia, sarò lieto di brindare con mia moglie". A quanto pare, passare la serata in casa con i propri cari o con amici stretti è la scelta vincente per un Capodanno soddisfacente. "Abbiamo abbandonato l’idea di cene fuori e varie feste, ci si diverte sempre meno del resto dell’anno - racconta Giorgio Panconi (foto in alto) - , mi ritrovo con degli amici a casa, e poi perché no, potremmo divertirci in piazza con Sabrina Salerno".

"Preferisco passarlo in casa con la mia famiglia, - racconta Gina Truglio della libreria Ubik - un po’ di tradizione e riposo per cominciare l’anno". "Una cena curata, non ‘esagerata’, il tempo da dedicarsi - osserva Francesca Fazzi della casa editrice Maria Pacini Fazzi - . Condividere questa serata con chi ritengo la vera ricchezza della vita".

"Siamo tutti gli amici di una vita, finalmente riusciamo a riunirci tutti insieme, - spiega Simone Martinelli (foto al centro) - una quindicina di persone in casa senza fronzoli e grandi pretese, preferiamo la nostra compagnia". C’è invece chi decide di partire per allontanarsi dai pensieri. "Abbiamo scelto una meta in Chianti, - dice Nunzia Pesce (foto in basso) - con mio marito e altri amici, all’insegna del relax e del buon vino".

Rebecca Graziano