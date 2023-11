Dal musical ai grandi classici. Sette spettacoli all’"Alfieri". Presentata la stagione teatrale

Presentata in Comune la stagione 2023-24 del Teatro Alfieri che vede in programma sette spettacoli, sempre alle 21.15 (a parte domenica 17 marzo, che sarà alle 17), e un progetto speciale fuori abbonamento, con il concerto dei Solisti di Mozart, venerdì 15 dicembre, alle 21.15. Il cartellone teatrale dell’Alfieri nasce dalla collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e amministrazione comunale. Presenti l’assessore Alessandro Pedreschi con il responsabile alla cultura Fabio Pozzi, Mario Bonaldi e Sharon Bonugli per la Pro Loco di Castelnuovo, Tommaso Artioli per la Fondazione Toscana Spettacolo e Celeste Canali de “Il circo e la luna“. "Siamo molto soddisfatti - commenta Pedreschi - di questo nuovo cartellone che rinsalda una volta di più la collaborazione fra il Comune e Fondazione Toscana Spettacolo, ormai punto di riferimento nazionale per il teatro".

Dal 20 al 30 novembre rinnovi vecchi abbonamenti; dal 4 novembre all’11 dicembre i nuovi abbonamenti, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30, all’Ufficio Turistico Comunale (Pro Loco Castelnuovo), via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, tel. 0583.641007. La stagione in abbonamento si apre il 21 dicembre, con Ascanio Celestini, che porta in scena “Rumba“. Il 21 gennaio “Pinocchio“ di Carlo Collodi, presentato dal Teatro del Carretto, con la regia di Maria Grazia Cipriani. Mercoledì 7 febbraio, Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana portano in scena “Tre uomini e una culla“ di Coline Serreau. Il 20 febbraio, Moni Ovadia e Marianella Bargilli sono i protagonisti di “Assassinio nella cattedrale“ di Thomas Stearns Eliot. L’8 marzo, “Angelica, Olimpia, Bradamante e le altre“, con la partecipazione di Paola Gassman, diretto da Consuelo Barilari. Domenica 17 marzo “Faust. Il Musical“, frutto di anni di lavoro del maestro Roberto Chioccia. Infine, il 26 marzo, “La signora del martedì“ di Massimo Carlotto, con Alessandro Haber e Giuliana De Sio.

Dino Magistrelli