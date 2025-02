Dal Medioevo agli algoritmi. Un progamma ricco e vario

Vediamo il programma degli incontri che saranno liberi e aperti a tutti.

Giovedì 6 marzo alle 18 alla biblioteca della Scuola Imt “Quando i dati discriminano. Bias e pregiudizi in grafici, statistiche e algoritmi” di Donata Columbro, un viaggio tra numeri, infografiche e statistiche per abbattere i pregiudizi, che dialoga con Marinella Petrocchi, ricercatrice a Imt.

Stesso orario e luogo anche giovedi 13 per “Genetica dei ricordi. Come la vita diventa memoria” di Andrea Levi, insieme a Giada Lettieri, ricercatrice a Imt. Sarà il Medioevo e il modo in cui tra cavalieri e draghi, cattedrali e rovine gotiche ce lo immaginiamo al centro dell’incontro “Medioevo immaginato” di venerdì 4 aprile, alle 18 alla biblioteca della Scuola Imt. Autore Alessio Innocenti, che dialoga con Arturo Iannace e Marco Signori, ricercatori alla Scuola Imt.

Una sfida a sconfiggere il patriarcato con “Pink! Un gioco da ragazze?” di Valeria Cammarosano, Benedetta Francioni e Letizia Vaccarella. Le autrici dialogheranno con Linda Bertelli, prorettrice alle politiche di genere, pari opportunità e comunicazione e con Ennio Bilancini, professore di Imt. L’incontro sarà mercoledì 16 aprile alle 17.30 alla biblioteca Agorà. Venerdì 9 maggio alle 18 alla biblioteca Imt per ascoltare Marco De Paolis, autore di “Caccia ai nazisti. Marzabotto, Sant’anna e le stragi naziste in Italia: la storia del procuratore che ha portato i colpevoli alla sbarra”. De Paolis e Ilaria Pavan di Imt racconteranno gli anni di indagini e interrogatori agli ex SS.

Come raccontare ai bambini e alle bambine di oggi la storia della fotografia “prima dello smartphone”? È l’obiettivo del libro “La camera buisssima. Viaggio alle origini della fotografia tra storie, invenzioni ed esperimenti” di Elisa Lauzana e Irene Lazzarin. L’appuntamento è per venerdì 16 maggio alle 18 all’Agorà. Martedì 20 maggio alle 18 alla biblioteca della Scuola Imt ci saranno Andrea Colamedici, filosofo e Simone Arcagni, professore e divulgatore di nuovi media e tecnologie con “L’algoritmo di Babele. Storie e miti dell’intelligenza artificiale” in dialogo con Gustavo Cevolani, professore di Imt. “Questa è la storia di un ragazzo di campagna”, inizia così e continua con il racconto di Leonardo da Vinci il volume di Carlo Vecce “Leonardo, la vita. Il ragazzo di Vinci, l’uomo universale, l’errante”. L’autore, dialogherà con il professore Emanuele Pellegrini di Imt. L’incontro è giovedì 29 maggio alle 18 alla biblioteca Agorà. Infine giovedì 5 giugno alle 18 alla biblioteca Agorà, si parlerà degli errori memorabili della scienza, perché “sbagliare non solo è umano ma spesso è anche molto utile”, con Piero Martin, autore di “Storie di errori memorabili” e professore all’Università di Padova che dialogherà con Chiara Franceschini e Marco Paggi di Imt.