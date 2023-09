Dal bike sharing alla tranvia per l’ambiente

Consorti

Ecco dunque che – come abbiamo pubblicato giusto sull’edizione di venerdì – parliamo con soddisfazione di un’ottima iniziativa qual è la seconda edizione di Pianeta Terra Festival, così fa ben sperare anche l’iniziativa del Comune di Lucca del bike sharing (di cui parliamo invece nella pagina accanto). Tra l’altro fa piacere ricordare come a suo tempo, esattamente nell’ottobre del 2009, nel corso della prima edizione degli “Stati generali delle giovani intelligenze“ realizzata proprio da La Nazione, due giovani avessero presentato un progetto di bike sharing che alla fine, ben 14 anni dopo, anche se non il loro, si tramuta in realtà.

Il servizio si intona a pennello con la battaglia a salvaguardia dell’ambiente e contro lo smog e l’uso massiccio delle auto. Ma è proprio questo sentimento di protezione dell’ambiente che ci fa lanciare una proposta provocatoria. Lucca fino agli anni ’50 aveva la sua tranvia di un tipo meno impattante di quella fiorentina chiaramente. Anni fa al centro del dibattito c’erano i famosi parcheggi scambiatori che avrebbero dovuto eliminare il traffico caotico dal centro e dalla prima periferia.

Allora ci chiediamo: visto che si parla molto di ambiente, visto che i progetti di nuove strade si sono sommati nel tempo, anche se al momento queste strade non ci sono, sarebbe tanto assurda una linea o due di piccole tranvie collegate a parcheggi scambiatori? Forse sì, forse no, ma hai visto mai che...