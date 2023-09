Dal bike sharing alla tranvia per l’ambiente

Tra quattro anni ci sarà un progetto che ne festeggerà ben 40. Non si tratta di un’opera fisica, concreta, ma di un progetto appunto. Dirà qualcuno: beh, nel corso di questi 40 anni è cambiato, è stato modificato, non è più quello del 1987. Ma se prendiamo il nocciolo della questione, quella benedetta viabilità alternativa di cui Lucca e non sono Lucca città parla dal 1987 appunto, ai tempi del primo progetto noto come Salt 1, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta così come di smog nell’aria, di auto e camion sulle nuove strade invece insomma. Eppure di ambiente se ne parla sempre di più negli ultimi tempi.