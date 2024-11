Dai Comics al Natale. Smontati gli stand aprono le ‘casette’

Passaggio del testimone praticamente senza soluzione di continuità tra Lucca Comics & Games e Lucca Magico Natale edizione 2024. Se si considera l’inevitabile scia del disallestimento dei padiglioni Comics, che richiederà almeno altre due settimane con l’attesa liberazione di piazze e, soprattutto, parcheggi, la città non si arresta neanche un giorno, ed è pronta di nuovo a far festa. Questa volta in particolare le novità che si preannunciano per le festività natalizie non sono poche. A partire dal Capodanno che potrebbe cambiare di mano. A seconda di ciò che scaturità dalla manifestazione di interesse lanciata dal Comune, infatti, l’organizzazione della maxi festa in piazza potrebbe passare di mano. Di nuovo c’è anche il tipico mercatino di Natale in piazza Napoleone che per la prima volta si affaccerà in centro con oltre 40 chalet in legno, tutti già con titolare assegnato. La nota amara è che abbiano dovuto far posto gli storici operatori del mercato (quelli che arrivavano dall’antica fiera di piazza San Michele) e che quest’anno, non senza proteste civilissime e petizioni a sostegno della causa, si dovranno trasferire in piazza San Francesco. Svolta anche per la pista di pattinaggio sul ghiaccio che l’assessore al commercio Paola Granucci ha voluto decisamente reinterpretare. Location nuova, nuova forma, nuove luci e soprattutto un polo attrattivo a temperature montane non solo per pattinare ma anche per ammirare spettacoli e esibizioni di professionisti del pattino con lama in arrivo da tutta Italia. L’altra novità sono le tempistiche delle illuminazioni natalizie, addirittura già installate da alcuni giorni in Borgo Giannotti, presto anche in altre zone della perfieria. Il conto alla rovescia è iniziato. La data “X“ dell’inaugurazione di Lucca Magico Natale sarà il 23 novembre. Più vicino che mai.

Laura Sartini