Da Porcari all’Eurovision Jr. La stella di Bianca

Della serie saranno famosi. Sì, perché se si è chiamati a rappresentare l’Italia è perché c’è talento, lavoro, passione. Bianca Fabbri, ballerina di Porcari di soli 12 anni, è stata selezionata per essere nel corpo di ballo di Eurovision Junior dove affiancherà il giovanissimo talento Simone Grande allo Junior Eurovision Song Contest 2024 con il nuovo brano, "Pigiama Party". Bianca Fabbri frequenta la scuola "Emozione Danza" di Porcari da circa 6 anni e fa parte di un gruppo di bambini che ballano hip hop, già plurivincitori di molti eventi in tutta la penisola, Les petits. Insieme ad altri due ballerini Chistopher (Milano) e Gioele (Firenze), si trova in Spagna per tutta la parte dedciata alle prove, oltre alle diverse attività in programma, come l’incontro con l’ambasciatore italiano nella capitale iberica.

Una forte emozione. La 22^ edizione del Junior Eurovision Song Contest, si svolgerà oggi, sabato 16 novembre, alla Caja Mágica di Madrid. Sarà trasmesso in 20 Paesi, in Italia su Rai Kids. I suoi maestri Anna Donati e Daniele Lardieri, icone della scena street dance Toscana e italiana, anche loro impegnati in diversi show televisivi, si sono occupati della formazione di Bianca in questi ultimi anni. I complimenti arrivano anche dal sindaco, Leonardo Fornaciari: "Per una ragazza come Bianca credo sia una bella e grande soddisfazione essere un portabandiera dell’Italia e gli auguriamo di continuare a coltivare la sua passione e che questo sia l’inizio di una bella storia. Ne ha tutte le caratteristiche". La scuola Emozione Danza si conferma ancora una volta una eccellenza nello sfornare talenti, con risultati eccezionali nel corso degli anni.

Massimo Stefanini