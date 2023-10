Da Pascoli ai murales: Barga celebra l'arte urbana in tutta la Garfagnana

Dalle composizioni di Giovanni Pascoli all’arte urbana: Barga celebra il “suo” poeta attraverso il linguaggio più contemporaneo: da domani al 19 novembre la Galleria Comunale di Barga ospita la mostra “Io sono Poesia”, un’antologica con le opere di alcuni tra gli artisti urbani più noti a livello nazionale e internazionale, Ericailcane, Zed1, Bastardilla e Francesco Barbieri. “Io sono Poesia” è curata da Gian Guido Grassi con l’organizzazione dell’associazione “stART Open your eyes“ e il patrocinio del Comune di Barga. L’opening è in programma domani alle ore 18 alla Galleria Comunale, alla presenza del curatore e della sindaca di Barga Caterina Campani.

La mostra è visitabile dalle 18 alle 20, da giovedì a domenica o su appuntamento prenotando al 3479827367. “Io sono Poesia” fa parte del più ampio progetto “InComune”, ideato dalle artiste Giorgia Madiai e Kerry Bell, con l’obiettivo di aggregare la comunità artistica del territorio, invitando a partecipare i creativi che vivono e sono legati alla Valle del Serchio, alla Garfagnana e alla Lucchesia.

Gli artisti sono in questi giorni impegnati in Garfagnana per rivisitare con le proprie opere alcuni dei borghi più caratteristici: nell’ambito del progetto di arte diffusa coordinato dallo stesso Gian Guido Grassi e dall’associazione stArt Open Your Eyes, dipingeranno alcuni murales nei comuni di Fosciandora (frazioni di Lupinaia e Ceserana), Gallicano e Pieve Fosciana. Il progetto, patrocinato dai comuni coinvolti, ha il sostegno del Consiglio della Regione Toscana e si articola all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana attraverso l’arte. L’operazione è cominciata in estate, con la realizzazione dei primi murales a opera di Hitnes nei comuni di Castiglione di Garfagnana e Fosciandora. I murales sorgeranno su antichi mulini, scuole ed edifici privati, in dialogo con la natura e le tradizioni della Garfagnana.