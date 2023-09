Da oggi “Il Lucchese“ va in gelateria E’ il nuovo gusto dei gelati di Piero

Dal 1955, la Famiglia Pacini porta avanti una tradizione di famiglia, apprezzata dalla città e dai turisti: l’amore per il gelato e la passione per i proprio lavoro. Antica esperienza, bontà moderna sono connubio perfetto nella gelateria di Piero Pacini in via Roma, che proprio oggi vara il nuovo attesissimo gusto, “Il Lucchese“, con panna cotta, ricotta, fichi e pinoli. Un’armonia dal tocco originale che sarà possibile gustare solo per il mese di Settembre. Dopo il Burlamacchi e anche il gusto speciale della “Crema Summer“ dedicata al Festival e a Mimmo D’Alessandro, e dopo la novità dell’anno, la crema al pistacchio senza lattosio, ecco il gusto che celebra appunto “Il Lucchese“, che non a caso vede la luce nel mese dedicato alle festività della città. “Il faro per noi, tramandato da papà Celestino, è e resta sempre quello di puntare alla massima qualità – sottolinea Piero Pacini che con la moglie Caroline (nella foto) è attento a assicurare sempre anche il massimo del servizio e della cortesia, con un’accoglienza “multilingue“ nei confronti dei turisti più unica che rara –. Il gelato è sempre un bel momento di condivisione, che questa volta abbiamo voluto dedicare al Lucchese“.