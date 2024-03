Da oggi “Ezra in gabbia“. Doppio spettacolo e incontro con gli attori

La settimana “PPP Pea Pound Pasolini. Tre irregolari del Novecento”, realizzata dal Teatro del Giglio con il patrocinio del Comune di Lucca e del Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, si conclude con lo spettacolo di prosa Ezra in gabbia o Il caso Ezra Pound scritto e diretto da Leonardo Petrillo e liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound. In scena Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. Due le recite in programma: stasera ore 21 (turno B di abbonamento) e domenica 24 marzo alle ore 16 (turno C di abbonamento). Gli attori incontreranno il pubblico oggi alle 18 al Palazzo delle Esposizioni.