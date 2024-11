Da oggi è “Magico Natale“. La città si illumina a festa ma la pista deve attendere

Un pupazzone bianco è appena spuntato in piazza San Salvatore. Una maxi stella cometa è pronta a illuminare piazza San Michele. Il maxi presepe “avanza“. Emiliana Martinelli (Martinelli Luce) ha appena dato vita alla “Stella nel bosco di Natale 2024“ che sarà accesa oggi in piazza San Martino mentre giganteschi brezel dolci e salati fanno capolino dalle baite in legno (56 in totale) in piazza Napoleone. Mentre, purtroppo, pioggia e vento della notte scorsa hanno gravemente danneggiato la pista di pattinaggio sul Baluardo del Caffè delle Mura: è tutto da rifare. Così, mentre il taglio del nastro con le autorità si è tenuto ieri, l’inaugurazione per la cittadinanza è rinviata a lunedì alle ore 18.

Comunque sia la terza edizione di Lucca Magico Natale è pronta a trasformare la città in un incantevole villaggio di festa, con un ricco calendario di eventi, mercatini e attrazioni. L’inaugurazione ufficiale in questo caso sarà oggi alle 17.30, in piazza Napoleone, con l’accensione delle luci, l’esibizione del Lym Gospel Choir diretto da Vijay Pierallini e l’apertura del primo mercatino natalizio con baite in legno, che offrirà prodotti artigianali, dolci e prelibatezze fino al 6 gennaio. Sempre oggi, a seguire, è prevista l’accensione delle decorazioni in piazza San Michele, aggiungendo ulteriore magia al cuore della città.

Domani sarà protagonista Piazza Anfiteatro, con uno spettacolo musicale speciale dalle 17.30 che accompagnerà la grande accensione delle luminarie ed un brindisi offerto dai ristoratori della piazza, per regalare un’esperienza indimenticabile a cittadini e visitatori. Tra le attrazioni principali, da segnalare i mercatini natalizi diffusi in diversi luoghi della città: dal 24 novembre a piazza Cesare Battisti a Ponte a Moriano, mentre nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22 e 23 dicembre a Palazzo Sani si svolgerà il Meraki Market, un mercatino di creativi con proposte uniche. Saranno inoltre tre le grandi installazioni luminose natalizie che, con proiezioni scenografiche, illumineranno le principali piazze della città, arricchendo il centro storico di un’atmosfera fiabesca. Da non perdere anche la Fabbrica del Natale, che aprirà il 7 dicembre in Vicolo San Carlo e ospiterà la Casa di Babbo Natale. Grande attesa anche

per Circo AtmoSphere, dal 20 dicembre al 19 gennaio in piazzale Don Baroni.

L.S.