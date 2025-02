Da Montecarlo al Vaticano. Don Francesco Gaddini al Dicastero per il clero

È originario di San Salvatore di Montecarlo dove tutti lo conoscono e lo apprezzano. Don Francesco Gaddini approda in Vaticano. Prenderà servizio a Pasqua, ma la nomina ufficiale. Il Vescovo di Pescia, monsignor Fausto Tardelli, ha infatti comunicato che il reverendo canonico Francesco Gaddini nei prossimi mesi prenderà servizio a Roma, presso il Dicastero per il Clero dove svolgerà il suo impiego all’interno della segreteria del Prefetto Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Lazzaro You Heung Sik. La diocesi si sente molto onorata che un suo presbitero sia stato chiamato a prestare servizio alla Santa Sede, anche se questo le crea qualche difficoltà visto gli importanti impegni svolti da don Francesco il quale, comunque, continuerà a svolgere il suo servizio pastorale nella Basilica di S. Maria Assunta a Montecatini Terme in tutti i fine settimana. Farà la spola con la capitale.

Ma chi è il cardinale Lazzaro You Heung Sik presso cui Gaddini presterà servizio? Nato nel 1951 è un cardinale cattolico sudcoreano, dal 5 giugno 2022 Prefetto del Dicastero per il clero. Elevato Arcivescovo l’11 giugno 2021 da Papa Francesco e nominato Cardinale il 27 agosto 2022 dal Pontefice argentino. Da giugno 2022 è Prefetto del Dicastero per il clero, uno dei 16 dicasteri della Curia romana. È il dicastero che si occupa della promozione e del governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi. Per Gaddini senza dubbio una notevole soddisfazione. Il consigliere regionale ed ex sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi, commenta: "Siamo felicissimi per questo prestigioso incarico, ricordo il suo ingresso in seminario, gli auguriamo buon lavoro".

Massimo Stefanini