Da lunedì si trasferisce la medicina dello sport. Va al terzo piano “A“

Da lunedì 17 giugno la Medicina dello sport di Lucca sarà operativa nella nuova sede al terzo piano dell’edificio A della Cittadella della salute “Campo di Marte”. Il trasferimento del servizio diretto dal dottor Riccardo Malfatti, dal padiglione C al padiglione A, è in atto in questi giorni e quindi, solo per la settimana in corso, l’attività non potrà essere svolta, per poi riprendere regolarmente con l’inizio di quella successiva. Nelle ultime settimane l’ufficio tecnico dell’Asl, insieme agli operatori della struttura, ha lavorato per rendere i nuovi locali adeguati alle esigenze della Medicina sportiva, che dispone di macchinari all’avanguardia.