Da domani nei locali il “Circuito Off“

Torna da domani nel centro storico la magia del “Circuito Off“: locali, botteghe e negozi per due settimane ospiteranno le mostre fotografiche di 55 autori per la 10ª edizione dell’iniziativa promossa dall’associazione “WeLovePh“. Il via domani alle 10 al cinema Centrale con l’inaugurazione, la premiazione dei vincitori e l’ospite d’onore, il fotografo Francesco Cito, con la conferenza “Palestina”.

Ecco i vincitori scelti tra i 55 autori selezionati. “Miglior Lavoro” a Paola Rizzi (Vigevano) con “Mneme, le memorie di un istante”; “Miglior Lavoro” ad Andrea Giliberto Giusti (Lucca) con “Corpo e Natura”; “Miglior Lavoro” a Gabriele Pinardi (Soragna, PR) con “This is not A.I. - Londra 10 mappe”. Il “Premio giovani (under 25)” a Pierpaolo Rossi (Pietrasanta) con l’opera “Lido di Camaiore WAW Italy 2022”. “Premio Circoli“ al Circolo Fotografico Il Gruppo BFI – San Giuliano Terme. Dal 18 novembre al 3 dicembre si potranno ammirare anche tre collettive: del Laboratorio CULT 120 FIAF “Confini”; quella di “Lucca (S)composta“; e quella del Circolo Fotografico Il gruppo BFI di San Giuliano Terme, nel cortile della Biblioteca Agorà. Una quarta collettiva, quella di “WeLovePh“ dal titolo “Accade a Lucca“, alla Casermetta San Paolino.