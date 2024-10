Da Di Lorenzo a Higuain. Il carrozziere delle ‘star‘

Della serie come inventarsi un business. Poi bisogna essere bravi a coltivarlo. Un colore diverso dall’originale steso sopra le vetture. Una tecnica che si chiama car wrapping e che è eseguita da pochissimi artigiani. Uno di questi è Gaetano Noto, originario di Caserta, da anni in Lucchesia. Il suo garage nei pressi di Santa Margherita, tra Capannori e Lucca, è frequentatissimo da calciatori famosi e da attori. La sua attività venne alla ribalta quando l’ex campione della Lazio e della Nazionale, ora in Turchia, Ciro Immobile, ebbe l’incidente con il tram a Roma. Nella macchina incidentata si notavano due...colori, due strati diversi.

"Siamo io e mio figlio – racconta l’imprenditore, – l’idea è nata cinque o sei anni fa. Stendiamo una pellicola adesiva per personalizzare la macchina, il più delle volte con decalcomanie o altro. I calciatori sono i clienti migliori. Tutto però ha il cosiddetto rovescio della medaglia. Infatti sono persone che non hanno problemi economici e quindi il business funziona, per carità (anche se è un lavoro certosino), ma questa è gente che non aspetta. Ad un cliente, definiamolo normale, gli puoi dire di ripassare dopo qualche giorno. I vip non vogliono attendere e spesso per noi non ci sono feste o riposi". Personaggi famosi hanno solcato il "Garage 98", questo il nome dell’attività, con una stanza diventata museo, con tutte le maglie lasciate come ricordo.

"Abbiamo avuto, nel recente passato, Higuain, Ribery, Koulibaly, l’altro ex napoletano Mertens, capitan Di Lorenzo, fresco di doppietta in Nazioanle e che è lucchese, tra l’altro. Poi Di Marco dell’Inter, Kessiè del Barcellona. Sono diventato amico dell’ex milanista che mi ha inviato a vedere il Clasico, Barcellona-Real Madrid. Speravo di avere come cliente Lewandoski ma non ce l’ho fatta. Però ultimamente ha portato la sua vettura McTominay, nuovo acquisto del Napoli capolista. Poi Cancellieri del Parma, giocatori di Pisa e Spezia. Sono tutti passati da noi. Tra i non calciatori, diversi attori, l’ultimo Gianluca Di Gennaro, che ha recitato in diverse fiction. Il sogno? Sinner e Leclerc, ma sarà difficile arrivarci, ammesso che vogliano personalizzare le loro auto. Vedremo".

Massimo Stefanini