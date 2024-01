“Custer De Nobili“, geometri per un giorno

Gli alunni della scuola Custer De Nobili si sono sentiti, e comportati, per un giorno come dei veri geometri. Ieri mattina sono usciti dalle classi e hanno utilizzati tutti gli strumenti per misurare il campo di proprietà del Comune antistante la loro scuola: dalla più semplice rotella metrica, al teodolite fino al più moderno del drone e nelle prossime settimane daranno vita a idee progettuali per la realizzazione di un parco, utilizzando uno dei videogiochi di moda fra i loro coetanei.

È entrato nel vivo il nuovo progetto "GameCat 2.0" ideato dal Collegio dei geometri della Provincia di Lucca, che porta nelle scuole del territorio un’attività finalizzata a utilizzare il software "MINECRAFT_EDU", per far comprendere, attraverso il videogioco come supporto educativo, in cosa consiste l’attività del geometra e renderla maggiormente comprensibile a ragazzi e bambini. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale e del Comune di Lucca, e coinvolge in questa fase gli istituti comprensivo Lucca 1 e Lucca 7 con le scuole medie "Carducci" e Custer De Nobili", in attività teoriche e anche pratiche sul campo.

Dopo una prima fase teorica, gli alunni della "De Nobili" sono scesi nel pratico per sperimentare le diverse tecniche e progettare una ipotesi di parco cittadino. Al loro fianco gli studenti dell’Istituto CAT "Nottolini" i cui ragazzi più grandi, stanno assistendo gli alunni delle medie nelle attività per un’istruzione tra pari. In particolare le classi prime e seconde della primaria di secondo grado Custer De Nobili, grazie alla collaborazione dei loro professori, hanno effettuato i rilievi di fronte all’assessore comunale all’Istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata, alla dirigente dell’istituto Teresa Monacci, al Geom. Paolo Biscaro consigliere nazionale C.N.G. e presidente della Fondazione Nazionale Geometri e Pierpaolo Giovannini, consigliere nazionale e consigliere della Fondazione Geometri, ad liaria Bertola del Collegio Geometri di Lucca, che ha seguito personalmente il progetto e Diego Ragghianti presidente del Collegio di Lucca. Presente anche l’assessore allo sport del Comune Fabio Barsanti.

I ragazzi potranno mettere su carta i rilievi che hanno realizzato e passare alla progettazione su Pc, attraverso l’utilizzo del videogioco Minecraft che diventerà a tutti gli effetti così uno strumento educativo. Il gioco infatti permette di progettare e costruire paesaggi ed edifici in 3D, per imparare in modo divertente in cosa consiste il lavoro del geometra.